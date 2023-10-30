Виклик 1 сезон – 9 серия

У серіалі Виклик 9 серія від 30.10.2023 негода спричинила страшні наслідки в трьох областях країни. Повінь забрала життя 12 людей, затопила десятки сіл та залишила після себе мільйонні збитки. Аби врятуватися, поки повінь ще не дійшла до їхнього населеного пункту, чоловік вирішив запропонувати батькові евакуацію. Для цього в 9 серії серіалу Виклик йому виділять окрему автівку, аби вивезти все цінне та необхідне. Проте тато сприйняв таку пропозицію дуже критично – він ні за що на світі не поїде зі своїм сином. Чому чоловік так ставиться до рідної людини? І чим обернеться така впертість для нього? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Виклик 1 сезон 9 серія від 30.10.2023.

Серіал Виклик

Серіал Виклик 1 сезон 8 серія