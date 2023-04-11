Воєнний бойовик Табун — Прем’єра 2023 — 25 квітня 20:00

Українець, а тепер британський розвідник Григорій Діденко, через 15 років повертається до свого рідного містечка Новоград-Волинського з надсекретною місією – отримати зразок новітньої хімзброї Табун для розробки антидоту. Перешкодами для Григорія стануть не лише нацистський режим і смертоносний газ, а й недовіра місцевих жителів, яких він намагається врятувати від дедалі більшої загрози. Прем’єра відбудеться 25 квітня о 20:00 на телеканалі ICTV2!