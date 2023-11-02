Виклик 1 сезон – 12 серія

Дивіться онлайн серіал Виклик 1 сезон 12 серія від 02.11.2023 – дізнайтеся, до чого можуть призвести відкриті душевні рани.

Здавалося, що день весілля сина має бути одним із найщасливіших. Проте все виявилося навпаки. Коли Юрій познайомився зі своєю майбутньою свахою, усе життя промайнуло перед його очима. Ба більше, уже їдучи на вінчання, чоловік у 12 серії серіалу Виклик негайно наказав зупинити автівку та скасувати весілля! Що стало причиною такого рішення? І до яких страшних наслідків призвела сварка в автомобілі? Не пропустіть більше подробиць – дивіться онлайн серіал Виклик 1 сезон 12 серія від 02.11.2023 на нашому сайті.

Серіал Виклик

Серіал Виклик 1 сезон 11 серія