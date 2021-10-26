Дивіться онлайн серіал Юрчишини 2 сезон 2 серія вже на нашому сайті! Ігор ніяк не може довести батьку, що у нього нормальна робота, адже Нік-Нік постійно насміхається і провокує вдома конфлікти. Олена вирішила припинити це і запропонувала батьку провести цілий день у поліції з Ігорем. Чи наважиться старший Юрчишин прийти туди і чи вдасться Ігорю переконати, що він справді займається важлививою справою? Дивіться просто зараз серіал Юрчишини 2 сезон 2 серія на улюбленому сайті СЕРІАЛИ ICTV!

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