Юрчишини – 2 сезон – 4 серія

Юрчишини – 2 сезон – 2 серія
Юрчишини – 2 сезон – 1 серія
Юрчишини-2 – сезон, у якому перевернеться все з ніг на голову! | Віторок-четвер, 22:45
У Ігоря нова напарниця? – Юрчишини-2 – вівторок-четвер, 22:45
Чи знайде Олена нарешті роботу? – Юрчишини-2 – вівторок-четвер, 22:45
Юрчишини-2 – Прем’єра нового сезону на ICTV
Шалена сімейка повертається на екрани! – ЮРЧИШИНИ-2 – 26 жовтня, 22:30 на ICTV
Серіал ЮРЧИШИНИ – 2 сезон – Прем’єра на ICTV – 26 жовтня 22:30
«Юрчишини»: чому варто подивитися прем’єру на ICTV
Георгій Делієв про стосунки з дітьми, образ негідника та імпровізації на майданчику «Юрчишини-2»
Володимир Канівець про сварки з татом, секрети актора та нові погляди свого персонажа у «Юрчишини-2»
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