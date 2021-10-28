Дивіться онлайн серіал Юрчишини 2 сезон 5 серія вже на нашому сайті! В поліцейському відділку хочуть відправити найкращого співробітника на програму підвищення кваліфікації. Головні кандидати – Ігор Юрчишин та його колега Макс. Хто ж виграє в цій битві за підвищення кваліфікації?

Тим часом, Олена не знає як спекатися свого залицяльника. Як далі будуть розвиватися їхні стосунки?Дивіться просто зараз серіал Юрчишини 2 сезон 5 серія на улюбленому сайті СЕРІАЛИ ICTV!

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