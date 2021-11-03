Дивіться онлайн серіал Юрчишини 2 сезон 9 серія вже на нашому сайті! Юля вирішила точно перевірити чи є в Ігоря почуття до неї. Вона почала більше приділяти увагу Стасу, сподіваючись викликати ревнощі у Юрчишина. Як він відреагує?

Олена допомагає Олегу знайти роботу, проте краще б вона не втручалась в цю справу. Чому так? Дивіться просто зараз серіал Юрчишини 2 сезон 9 серія на улюбленому сайті СЕРІАЛИ ICTV!

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