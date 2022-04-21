Артемій Єгоров із серіалу «Розтин покаже» про оборону Одеси

Нещодавно в ефірі Єдиних новин з’явився український актор Артемій Єгоров, що відомий телеглядачам ICTV за серіалом «Розтин покаже». Ведучий Вадим Карп’як розпитав актора про те, чим він займається у Одесі під час війни.

– Як ви в Одесі долучаєтесь до нашої оборони?

Артемій Єгоров: Я з тих, хто укріплює місто. Ми вантажимо пісок на пляжах. В Одесі є декілька пляжів, де займаються цим – з них вивозяться тонни піску для укріплення. За весь цей час, 55 днів, місто максимально укріпилось. Позавчора на Дерибасівській навіть прибрали їжаки і бетонні блоки – це свідчить про те, що наземна загроза існує, але вже мінімальна. Також допомагаємо Миколаєву – вчора збирали воду. Миколаїв стоїть, а значить з того боку для Одеси загрози немає.

– Я чув, що пляжі в Одесі заміновані. Не всі?

А. Є.: Ну, вже майже всі і всюди позначки, що туди не можна ходити, але, ви розумієте, – це Одеса, тому люди гуляють все одно. І з деяких пляжів вивозять пісок, проте після війни його треба буде повернути на місце.

– Як раз хотів спитати, а волонтерів, які будуть повертати його, буде так же багато?

А. Є.: Я сподіваюсь, що так. Багато одеситів ходять на пляж, а для того, щоб на них ходити, треба буде повернути все на місце.

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