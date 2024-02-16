“Морезалежність”, чайні церемонії та нове захоплення живописом: факти, які ви могли не знати про зірку серіалу “Розтин покаже” Артемія Єгорова

Вже 27 лютого о 20:00 на ICTV2 стартує третій сезон рейтингового серіалу “Розтин покаже”! Прихильники серіалу знають Артемія Єгорова як слідчого Олега Гончара і талановитого українського актора, співака та музиканта! Проте багато хто не підозрює, що Артемій має ще декілька цікавих талантів та захоплень. В матеріалі розповідаємо факти, які ви могли не знати про життя зірки “Розтину” Артемія Єгорова.

Хист до живопису

Артемія Єгорова ми знаємо як актора, а також як співака і музиканта, який сам пише пісні та виступає з концертами. А нещодавно Артемій відкрив ще один свій талант – почав живописати. Йому завше подобалось малювати, хоча Єгоров вважав, що не має до цього хисту.

Та нещодавно все змінилось: Артемій з дружиною, гуляючи одеським пляжем, побачив чоловіка, який викладав камінчики гіркою. Тоді він зрозумів, що Всесвіт надсилає йому знак, і сфотографував композицію. А вже за деякий час актор знайшов творчу студію, де й почав навчатися живопису. І перше, що він намалював, – ту саму композицію з камінням. Актор впевнений, що в кожній людині – безліч різних талантів, потрібно лише повірити в себе і відкрити свої дарування.

Команда “Розтину”, наче друга сімʼя

Актор зізнався, що творча команда проєкту “Розтин покаже” стала йому як сім’я, з акторами Сергієм Сипливим, Ігорем Портянком, Михайлом Досенком він товаришує з першого сезону. Але в новому сезоні проєкту ані Сипливий, ані Досенко не знімаються… З Михайлом, який зараз захищає нашу країну на фронті, група тримає контакт, а в нових серіях “Розтин покаже 3” про його героя постійно всі згадують.

Проте у новому сезоні грають Ольга Гришина і Тарас Цимбалюк, з якими Артемій потоваришував ще в попередньому сезоні. Також частиною великої дружньої родини серіалу стали актори, що знялися в нових епізодах: Ольга Атанасова, Федір Гуринець, Сергій Деньга. Скоро побачимо їх в нових ролях!

Тернистий шлях до успіху

Насправді зірками не народжуються – і творчий шлях Артемія це підтверджує. Актору-початківцю Єгорову доводилось працювати прибиральником і роздавати флаєри, він постійно мотався з Одеси в Київ на кастинги і часто ночував на вокзалах. Йому знадобилося 7 років, щоб його побачили і повірили.

А потім Єгорова запросили в кіно, і невдовзі він заробив перший значущий гонорар – $400. Після цього він зіграв свої перші головні ролі в фільмах і серіалі “Розтин покаже”, що принесли йому популярність.

Дружина Олена – справжня муза для Артемія

Артемій з задоволенням розповідає про свою дружину Олену. Насправді вони познайомилися 15 років тому на Одеській кіностудії. І Артемій каже, що та зустріч повністю змінила його життя!

Все, що в мене є зараз в голові і в кишені, я маю завдяки Альоні,

Отак відверто і чесно розповідає він про суть своєї любові. А також додає, що вона – його муза, яка надихає на творчість.

До речі, Олена Тимкова – також акторка, вони разом знімалися в проєктах “Розтин покаже”, “Спадок” та ін. Зараз Єгоров каже, що обожнює зніматися з Оленою і мріє про великий проєкт з нею.

Містика, під час написання пісень

Актор зізнається, що в його житті траплялось багато містичних збігів і неймовірних подій – такі речі він завжди помічає. Наприклад, коли він починає писати пісні, до нього прилітає пташка – горихвістка чорна. Якось на перерві між репетиціями вийшов на вулицю і побачив цю пташку, а в цей момент в думках з’явилася нова ідея для пісні.

Взагалі, пісні він писав все життя, а останнім часом почав створювати тексти українською. Каже, що йому подобаються композиції гуртів “Kalush”, ONUKA, alyona alyona, Олега Скрипки та ін.

Чайні церемонії як мистецтво

Вже багато років актор зовсім не вживає алкоголь – вважає це згубною звичкою. Проте він серйозно захопився чайними церемоніями! Це не просто правильно заварити чай, це справжнє мистецтво – саме так розповідає Артемій про своє хобі. Також він наголошує, що послідовність дій церемонії вкупі з цілющим напоєм допомагає навести лад в думках і взагалі розвантажує голову!

При цьому актор навчився проводити свої ритуали не тільки вдома, але й на березі моря або Дніпра. Корисно та естетично.

Про кумирів

Після показу серіалу “Карпатський рейнджер” Єгорова почали називати “українським Чаком Норрісом”. Артемій зізнається, що порівняння з голлівудською зіркою йому приємне, і Норріс колись був кумиром його дитинства, як Сильвестр Сталлоне та Арнольд Шварценеггер.

Також він додав, що ці актори для нього – взірець стійкості й цілеспрямованості, бо вони долали невдачі і йшли далі, до зірок і успіхів.

Залежність від моря

Як справжній одесит, Артемій вважає себе “морезалежною” людиною і зізнається, що в його венах тече морська вода. В юнацтві на свій день народження, коли не було грошей, актор зробив собі подарунок: пішов і пірнув у море з пірса. З того моменту започаткувалась традиція святкування дня народження, а також моржування, бо актор народився наприкінці листопада, коли вже вода у морі холодна.

Зараз актор з дружиною Оленою живуть у Києві. Втім, вони періодично їздять на зустріч із морем у рідну Одесу.

Артемій чи Артем?

За паспортом він Артем, саме так майбутнього актора назвали батьки. Але самому Єгорову більше подобається варіант Артемій. І оскільки він був хрещений саме цим ім’ям, то обрав його для сцени. І хоча дехто вважає ці імена різними, актор визнає їх варіантами власного імені.

Іоланта, Єва, Хелен – назви гітар Артемія Єгорова

Це не ім’я дівчат, в яких був закоханий актор, – саме так Єгоров називав свої… гітари. До речі, серед них були екземпляри на ім’я Смерть та Пантера.

Свій перший інструмент Артемій отримав, коли йому було лише 10 років. Згодом навіть зібрав невеличкий гурт, що грав у стилі треш-метал, проте існував він недовго. Зараз він має дві електроакустичні гітари.