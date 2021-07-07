SERIAL.ICTV.UA розпочинає публікацію серій «Розтин покаже-2»

Чудова новина для глядачів телеканалу ICTV та шанувальників серіалу «Розтин покаже». Відсьогодні ми розпочинаємо публікацію другого сезону популярного кримінального детективу. Всі епізоди можна буде переглянути на нашому сайті serial.ictv.ua, а також на ютуб-каналі «Серіали ICTV».

В лютому в ефірі ICTV відбулася прем’єра другого сезону судово-медичного детективу «Розтин покаже». Нові серії здивували глядачів не лише більш загадковими та зухвалими злочинами, а й появою нової головної героїні – Яни Гончар у виконанні акторки Ольги Гришиної. Проте у неї так само, як і в попередниці Інги Вілкас, склалися досить не прості стосунки з головним героєм Олегом Гончаром. Як виявилося, нові напарники в минулому були подружньою парою. Гостроти сюжету додає не лише історія про колишніх, а й справжній любовний квадрат. Прихильність Яни намагається домогтися прокурор Ілля Левченко, якого зіграв Тарас Цимбалюк, а в Олега Гончара закохана повія-стриптизерка Аеліта (Валерія Товстолєс).

Як на тлі любовних перипетій Яна та Олег Гончар будуть розслідувати незвичайні злочини? Якщо ви пропустили прем’єру в ефірі телеканалу, або хочете подивитися сезон в будь-який зручний момент – чекайте вихід нових серій щодня з 10 ранку на нашому сайті та ютуб-каналі.

Дивіться онлайн просто зараз 1 та 2 серію кримінального детективу «Розтин покаже-2».

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