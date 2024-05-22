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ICTV / Серіали ICTV / Телеканал ICTV2 розпочав зйомки 4 сезону детективу «Розтин покаже» / 22.05.2024 13:40
22.05.2024 13:40
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Телеканал ICTV2 розпочав зйомки 4 сезону детективу «Розтин покаже»

Телеканал ICTV2 розпочав зйомки 4 сезону детективу «Розтин покаже»

У Києві стартували зйомки нового сезону рейтингового серіалу ICTV2 «Розтин покаже» про розслідування талановитої судмедекспертки та слідчого. Улюблені та нові герої, небезпечні випробування і перевірка на міцність, несподівані любовні пригоди та ще більше детективних історій покажуть у 4-му сезоні.

Тематичним короваєм у колі великої вже серіальної родини і з новим запалом – так знімальна команда розпочала зйомки 4 сезону судово-медичного детективу “Розтин покаже”. 

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Телеканал ICTV2 розпочав зйомки 4 сезону детективу «Розтин покаже» / 5 фотографій

Події нових серій відбуватимуться навколо знайомого глядачам судово-медичного бюро, працівники якого розкриватимуть нові злочини. На першому плані залишаться улюблені персонажі – судмедекспертка Яна Гончар (Ольга Гришина) та слідчий і її колишній чоловік Олег Гончар (Артемій Єгоров). Їхні стосунки вийдуть на новий рівень, та про важливі зміни в житті героїв автори проєкту поки не дають подробиць.


«Четвертий сезон буде про стосунки між героями, про бюро, що піддається великій небезпеці. Перед персонажами постануть неабиякі виклики: їм доведеться об’єднатися і захищати одне одного, знайти і таємного злодія, і «крота», які руйнуватимуть відділок. Проте від цих випробувань бюро стане тільки сильнішим, а колеги стануть ще міцнішою родиною», – розповідає креативний продюсер серіалу Дмитро Хрипун.

Як і з нашого життя, на жаль, війна не зникла і з проєкту. Тому «серіальне» життя отримало всі особливості нинішніх реалії: ракетні обстріли, комендантські години, вимкнення світла тощо. Персонажі серіалу житимуть і працюватимуть в тилу на перемогу: реагуватимуть на тривоги, донатимуть військовим та чесно виконуватимуть свою роботу в країні, що б’ється за свободу і незалежність.

Зйомки відбудуться в Києві та області.

 

Режисери: Сергій Толкушкін, Елізабет Зісман-Зоц

Оператор Іван Бородін

Головні автори проєкту: Марк Лимаренко, Артем Кобзан

Автори сценарію: Руслан Нікулін, Андрій Виштак, Марія Сорокіна

Продюсери ICTV2: Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз, Дмитро Хрипун

Продюсерки Mamas Film Production: Марина Квасова, Алла Липовецька.

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Теги: Розтин покаже 4
22.05.2024 13:40

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