Розтин покаже: 5 кращих серіалів про судмедекспертів

Вже 27 лютого о 20:00 на телеканалі ICTV2 стартує третій сезон кримінального детективу «Розтин покаже», в якому на глядачів чекають не лише кардинальні сюжетні повороти, несподівані романтичні історії, а й нові обличчя! Напередодні довгоочікуваної прем’єри, редакція ICTV.ua пропонує до вашої уваги 5 кращих серіалів про судмедекспертів.

«Розтин покаже»

Дата виходу в ефір: 1 сезон – 14 січня 2019; 2 сезон – 16 лютого 2021; 3 сезон – 27 лютого 2024 на ICTV2.

Кількість серій: 1 сезон – 32; 2 сезон – 28.

«Розтин покаже» – це перший серіал для ICTV, де на головний план виходить робота судмедексперта, а не слідчих.

Яскрава пара детективів та колишнє подружжя Яна Гончар (Ольга Гришина) та Олег Гончар (Артемій Єгоров) в кожній серії розслідують нову справу власними методами. Олег виходить на слід злочинця саме завдяки доказам, які знаходить талановита судмедекспертка Яна в тілах жертв. Паралельно інтригують глядача особисті стосунки між колегами. Яна та Олег колись були одружені, тому часто зʼясовують свої непрості стосунки. Водночас між ними відчувається хімія, яка, можливо, зможе знову оживити давні почуття.

Вже 27 лютого в 3 сезоні глядачі будуть знову спостерігати за цим суперечливим, але таким професійним тандемом! До того ж, нові епізоди стануть ще більш актуальними для українців, адже дія відбуватиметься в нашій країні під час війни. Персонажі житимуть, як і всі українці: будуть переживати ворожі атаки, повітряні тривоги і блекаути, а також допомагатимуть фронту, наближаючи нашу перемогу.

«Декстер»

Дата виходу: 2006-2013 на Showtime.

8 сезонів, 96 серій.

Також 7 листопада 2021 року на телеканалі Showtime вийшов мінісеріал «Декстер. Нова кров», який складається з 10 епізодів і є продовженням серіалу «Декстер».

Головний герой серіалу Декстер Морган (Майкл Голл) працює судмедекспертом у відділі поліції Маямі. У віці 3-х років він став свідком жорстокого вбивства своєї матері, що згодом сильно вплинуло на психіку. Проте хлопчика всиновив відомий поліцейський Маямі Гаррі Морган, який вчасно розпізнав соціопатичні схильності Декстера та навчив спрямовувати жагу до вбивства лише на тих, хто цього заслуговує. Прийшовши працювати, Декстер починає вершити своє жахливе правосуддя тільки тоді, коли має незаперечні докази провини злочинця.

До речі, серіал неодноразово номінувався на різні престижні премії («Еммі», «Сатурн»), а виконавець головної ролі Майкл Голл здобув кілька нагород за роль Декстера, зокрема «Золотий глобус».

«Вічність»

Дата виходу: 2014-2015 на телеканалі ABC.

1 сезон, 22 серії.

Американський телесеріал у головній ролі з Йоанном Гріффітом, який розповідає про видатного нью-йоркського судмедексперта Генрі Моргана. І хоча йому під силу розкрити будь-який злочин, в собі він розібратись ніяк не може. Справа в тому, що Генрі живе вже 200 років і не старіє. А після кожної своєї смерті знову перероджується і все починається спочатку. В кожній серії головний герой розкриває новий злочин та найголовніше – намагається розгадати таємницю свого безсмертя.

«Слідство по тілу»

Дата виходу: 2011-2013 на ABC.

3 сезони, 42 серії.

В серіалі «Слідство по тілу» в центрі уваги норовливий судмедексперт Меган Хант (Дана Ділейні). Раніше Меган була відомим нейрохірургом, аж поки не потрапила в серйозну автокатастрофу. Через черепно-мозкову травму вона не може далі оперувати, а смерть пацієнта під час її операції назавжди змінила життя героїні. Після аварії Хант влаштувалася на роботу в центр судово-медичної експертизи Філадельфії, де вона успішно допомагає слідчим розкривати заплутані справи. Меган Хант успішна в роботі, проте в спілкуванні з оточуючими є проблеми. Вона різка та холодна, не звикла прислуховуватися до думки інших людей, а ще намагається повернути прихильність своєї доньки.

«Слідство по тілу» вважається однією із найпопулярніших драм телеканалу ABC, а прем’єра серіалу привернула увагу 14 млн глядачів!

«Розслідування Джордан»

Дата виходу: 2001-2007 на каналі NBC.

6 сезонів, 117 серій.

Головна героїня серіалу Джордан Кевано (Джил Геннесі) працює судово-медичним експертом і допомагає поліції Бостона шукати злочинців. Вона обожнює свою роботу і впевнена, що мертве тіло може видати все найпотаємніше. Джордан здатна розкрити навіть найбільш заплутаний злочин в момент, коли поліція безсильна. Проте є одна справа, яку вона не може розгадати вже багато років – вбивство її матері. В процесі розслідування, головна героїня поступово розкриває страшну таємницю та усвідомлює, що абсолютно нічого не знала про свою сім’ю…