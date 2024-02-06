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ICTV / Серіали ICTV / Які нові герої зʼявляться у третьому сезоні «Розтин покаже» / 06.02.2024 15:48
06.02.2024 15:48
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Які нові герої зʼявляться у третьому сезоні «Розтин покаже»

Які нові герої зʼявляться у третьому сезоні «Розтин покаже»

27 лютого нарешті стартує перша серіальна премʼєра 2024 року на ICTV2 – 3 сезон рейтингового судово-медичного серіалу «Розтин покаже». Які ж нові обличчя зʼявляться в серіалі та яку роль вони будуть відігравати в житті судмедекспертки Яни та слідчого Олега Гончара – пропонуємо дізнатися в нашому матеріалі. 

Ольга Атанасова в ролі баристи Даші

В новому сезоні популярного серіалу «Розтин покаже» зʼявиться українська акторка театру та кіно Ольга Атанасова. Глядачі побачать її в ролі позитивної та енергійної баристи Даші. І хоча молода дівчина не працює в детективному бюро, вона досить активно контактує з його співробітниками. І навіть більше: її поява може серйозно вплинути на долі головних героїв Яни і Олега.

Ольга Атанасова народилась 11 липня 1984 року в Києві. Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. З 2002 року служить в Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. А з 2004 року активно знімається в кіно. Акторка розлучена, виховує доньку.

Федір Гуринець в ролі нового лаборанта Свята

Відбудуться кадрові зміни в детективному бюро. Лаборант Ростик піде служити в ЗСУ – як і актор Михайло Досенко, який нині захищає нашу країну від ворога. У нових епізодах його замінить український актор Федір Гуринець та зіграє брата Ростика – нового дотепного лаборанта Свята.  

Народився Федір Гуринець 8 грудня 1988 року в Чернігові. У 2005 році вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. Паралельно навчався на курсі Богдана Ступки при Київському драматичному театрі ім. І. Франка. Також певний період працював ведучим на телебаченні. Крім того, Федір протягом 15-ти років професійно займався танцями. Знімається в кіно з 2007 року і зараз його фільмографія налічує понад 50 робіт. Про особисте життя актор не любить говорити, тому тримає його в таємниці.

Сергій Деньга в ролі нового керівника детективного бюро Трохимича

Крім того, у 3 сезоні зʼявиться і новий керівник детективного бюро – розумний, спокійний та розсудливий Трохимич. За сюжетом, попередній керівник буде змушений залишити посаду через проблеми зі здоровʼям після чергового прильоту. Роль Трохимича зіграє український актор, режисер, сценарист, педагог і продюсер Сергій Деньга.

Сергій Деньга народився 28 червня 1971 року в Одесі. Закінчив Одеський політехнічний інститут за спеціальністю “Технологія основного органічного синтезу”. Також закінчив акторську школу комік-трупи “Маски” та курси на Одеській кіностудії. В 2011 році закінчив магістратуру Нью-Йоркської академії кіно. На сьогоднішній день знявся в понад 80-ти проєктах. Сергій Деньга одружений.

Дивіться прем’єрні серії третього сезону детективу «Розтин покаже» 27 лютого о 20:00 на каналі ICTV2.

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Теги: Вскрытие покажет, Розтин покаже 3
06.02.2024 15:48

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