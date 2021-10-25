Георгій Делієв про стосунки з дітьми, образ негідника та імпровізації на майданчику «Юрчишини-2»

Завтра, 26 жовтня, о 22:45 на телеканалі ICTV відбудеться прем’єра другого сезону комедійного серіалу «Юрчишини». Під час зйомок ми поспілкувалися з виконавцем головної ролі Георгієм Делієвим про те як зміниться його герой, його стосунки з власними дітьми та бандитський образ на екранах.

– Як зміниться ваш персонаж у другому сезоні?

Георгій Делієв: Зміни дійсно є. Трохи ширше прописана історія кохання. Хоча він все так само колишній кримінальний авторитет, в нього так само є конфлікти з сином, так само гарний конект з онуком, а також краще стосунки з дочкою. Взагалі, багато говорити не хочеться, проте скажу, що весь сезон все ніби буде налагоджуватись, але наприкінці раптом щось піде не так!

– Чи передбачаються пом’якшення у стосунках Нік-Ніка та Ігоря?

Г. Д.: Ні. Ігор так само буде старатись знайти якийсь людський контакт з батьком, а той ніяк… Я коли дивився сам перший сезон, думав, що в житті прибив би такого гада, як Нік-Нік. Але без такого конфлікту не було б смішно, адже комедія – це завжди драма, завжди конфлікт, якась гіркота, якийсь біль. Але це все у такому іронічному ключі, ніби через криве дзеркало трохи викривлюється – власне на цьому і базується гумор.

– Як часто ви імпровізуєте на знімальному майданчику?

Г. Д.: В мене завжди є бажання щось вигадати прямо по ходу справи і на щастя у цьому серіалі усі актори, партнери та знімальна група, – усі охоче йдуть на зустріч у такі моменти. Деякі геги та репризи народжуються під час репетиції прямо на майданчику і це все дуже вітається. Дуже багато імпровізацій з майданчика увійшло до першого сезону. З новим режисером у цьому сезоні все також приголомшливо. Олег – знавець комедії і це найголовніше. Наразі в нас було лише два знімальних дні, але ми вже встигли придумати дещо на майданчику.

– Професія актора передбачає велику залученість та часто ненормований графік. Як ви налаштовуєтесь на зйомки, можливо у вас є якісь секрети?

Г. Д.: Це вже скоріше звичка. Це так само як виходити на сцену на третій спектакль – все відбувається вже автоматично. Коли їду на зйомки, сідаю у потяг, вкладаюсь на постіль, починаю вчити текст, не встигаю довчити, засинаю, а коли прокидаюсь – він уже у мене у голові. А на самому майданчику, як у армії – має бути дисципліна.

– У вас дуже колоритний персонаж, чи хотілося б вам щось від себе додати до нього, прописати якусь лінію чи рису характеру?

Г. Д.: Я коли тільки на початку першого сезону прочитав сценарій, мені усе сподобалось, я зрозумів, що я у свої тарілці, мені комфортно і такий образ у мене є. Мені, на жаль, завжди у кіно дають ролі якихось фашистів, негідників, вбивць, бандитів. Я часто кажу, ну дайте вже мені роль героя-коханця, щоб я був такий гарний, позитивний, щоб з мене хотілося брати приклад. Але таке у мене було лише кілька разів. Та нічого, я вже звик, бандит – це прямо моє.

– За серіалом у вашого персонажа складні стосунки з сином – таке дуже часто трапляється і у реальному житті. Хто на вашу думку має першим йти на примирення: син чи батько?

Г. Д.: У мене в родині таких проблем немає, в мене прекрасні стосунки з дітьми (у Георгія доросла дочка, онука та маленький син – прим. ред.). Я взагалі гарно ладнаю з дітьми, вони люблять мене, а я – їх. Я вважаю, що треба просто любити своїх дітей. Яку б методику виховання ви не обрали, треба пам’ятати, що без любові до дитини не буде і любові у відповідь. Дитина прийшла у цей світ і нічого не знає, а тато і мама для неї – вектор, куди буде спрямована його енергія. Коли дитина дорослішає – вона повертає любов батьків та усе, що вони у неї вкладали. Ну а щодо конфліктів, то звісно дитина підкорюється батькам, а не навпаки. Подобається їй чи ні, вона має принаймні поважати думку батьків.

Не пропустіть нові серії «Юрчишини» 26 жовтня о 22:45 на телеканалі ICTV та на нашому сайті serial.ictv.ua.

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