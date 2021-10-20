«Норовлива берегиня роду»: Ольга Сумська про свою героїню в серіалі «Юрчишини»

26 жовтня на телеканалі ICTV відбудеться прем’єра нового сезону комедійного серіалу «Юрчишини». Під час зйомок журналісти поспілкувались з виконавицею ролі колишньої дружини Нік-Ніка Ольгою Сумською. Вона розповіла, як адаптувалась на майданчику та повідала про свою героїню.

– Розкажіть про ваш персонаж.

Ольга Сумська: Ось така роль мами, бабусі дорослого онука. У мене самої ще маленькі онуки, а тут вже такий дорослий! Я тільки-но влилась в ансамбль серіалу «Юрчишини» і насолоджуюсь атмосферою. Я обожнюю характерні образи, капелюшки, яскравий мейк-ап, зачіски, сукні. Це – насолода для актриси.

– Розкажіть детальніше про характер вашої героїні.

О. С.: Вона тільки-но повернулася з Італії, тому трошечки цей закордонний вплив відчутний. Хоча, вона сама з Троєщини. Тому така мамуся з характером! Може дати прочухана і онуку, і доці, і усім навколо. Я вам скажу, характер, він народжується. Поки що я адаптуюсь на майданчику, бо це лише мій другий знімальний день. Розкутість же, відчуття і камертон ролі приходять хоча б за тиждень зйомок. А поки що я тільки знайомлюсь з усією групою і це – надзвичайно цікаво! Ти починаєш з чистого аркуша і на ньому народжується образ, роль і новий вимір.

– Ваша роль досить яскрава, цікава і колоритна.

О. С.: Хо-хо! Вона дуже колоритна! Як вона скаже – так і буде. Постійно робить зауваження онуку, пильнує ситуацію і завжди досягає поставленої мети. В неї залізний характер, вона вольова, міцна, витривала, норовлива. Вона – сильна жінка, берегиня роду. І дуже кумедна. Я дуже скучила за такими характерними ролями, тому вона для мене – подарунок. І я щиро за нього дякую. Грати у комедійному проекті – це щастя для актора.

– То вам більше подобається грати саме у таких комедійних форматах?

О. С.: Я різне люблю. Актор і цікавий своєю палітрою різних ролей. Це і драма, і комедія. І коли раптом з’являється шанс взяти участь у такій чудовій комедії – я залюбки. Я скучила. І тут треба вчасно втрапити в цей вагончик, бо він йде на великих швидкостях. Я думаю, що глядачеві буде цікаво спостерігати за тими перипетіями і комічними, абсолютно неймовірними пригодами Юрчишиних саме в цьому складі, коли з’являється мати.

Не пропустіть прем’єру нового сезону комедійного серіалу «Юрчишини» 26 жовтня на телеканалі ICTV та нашому сайті serial.ictv.ua.

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