Володимир Канівець про сварки з татом, секрети актора та нові погляди свого персонажа у «Юрчишини-2»

26 жовтня о 22:45 на телеканалі ICTV відбудеться прем’єра другого сезону комедійного серіалу «Юрчишини». Виконавець ролі сина Нік-Ніка у серіалі Володимир Канівець розповів журналістам про свого героя, родину та те, як йому вдається гарно виконувати свою роботу.

– Які трансформації чекають на вашого персонажа у новому сезоні?

Володимир Канівець: Мій герой стане ще більш чесним. В минулому сезоні він трохи зверхньо ставився до жінок, що працюють поліцейськими, а в цьому сезоні його ставлення зміниться і він буде більш лояльним. Ще в нас трішки змінилась головна героїня, тому любовна лінія також обіцяє бути ще більш цікавою.

– Серіал «Юрчишини» дуже близький для публіки, тому що, як і у ньому у реальному житті між батьками та дітьми часто бувають конфлікти. Як ви вважаєте, хто у таких суперечках має першим йти на компроміс?

В. К.: Так, дійсно, так буває у сім’ях, і у моїй не виключення. В мене з моїм покійним татом також були усілякі негаразди. Я був доволі емоційним, бо в мене така акторська професія. Тому я багато речей сприймав дуже прямолінійно, підвищував інколи голос на тата, тому що вважав, що роблю щось правильно. Але, коли ти втрачаєш людину, ти тільки тоді починаєш розуміти якісь речі. На жаль. Тому краще це все робити, коли людина ще є на світі, ти маєш змогу з нею спілкуватись, і йти на примирення першим. Не важливо, хто це почав. У сім’ї треба миритися і знаходити спільну мову. Ви можете мислити кардинально по-різному, як чорне і біле, але треба знаходити щось таке «сіреньке» і бути разом у цій зоні.

– Комедійні ролі у акторській справі часто потребують не меншої концентрації, ніж драматичні. Як ви готуєтесь до зйомок, можливо у вас є свої акторські секрети?

В. К.: Головний секрет – любити свою роботу. Тоді ти готовий на будь-які виклики долі, погоди, до холоду, спеки і всього іншого. Дуже часто у нас знімають зимою – літо, а влітку – зиму, тому треба весь час бути готовим до дискомфорту. Але така вже професія. Секретів немає ніяких, треба просто любити свою роботу і бути готовим до всього.

– Як ви вважаєте в чому секрет успіху «Юрчишиних»? Чому глядачі так сильно чекають на другий сезон?

В. К.: Я думаю, що секрет у якісній роботі. Всі виконували свою роботу на 100%, тому ми маємо такий результат. Гарна команда на чолі з класним режисером, видатні актори, всі люди від усіх цехів, – всі роблять свою роботу! Коли люди вкладаються на 100% відсотків – виходить гарний результат. Ну і я зіграв непогано.

Не пропустіть прем’єму комедійного серіалу «Юрчишини» з 26 жовтня о 22:45 на телеканалі ICTV та нашому сайті serial.ictv.ua.

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