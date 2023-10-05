Сегодня ICTV2 покажет премьеру 4-серийки «Ботоферма» о работе пропаганды в соцсетях

Сегодня, 5 октября, в 18.00 на телеканале ICTV2 состоится премьера минисериала «Ботоферма». 4 серии драмы с элементами политического триллера расскажут историю о молодом сотруднике столичной ботофермы, который пытается противостоять мощной системе супербота. А также сериал покажет всю правду о тайных инструментах вражеской пропаганды, пытавшихся расшатать Украину изнутри и проложить путь вторжению.

События сериала происходят с 2020 года до начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

В центре сюжета провинциальный радиоведущий Антон (Максим Самчик) – юный провинциал Антон, молодой сотрудник столичной ботофермы, благодаря своему острому уму быстро идет на повышение и становится элитным ботом. Теперь в его руках репутация «сильных мира сего», ведь с помощью социальных медиа он в считанные минуты создает идола и уничтожает героя. Учась технологиям и получая все более сложные задачи, парень начинает понимать, что стал инструментом в руках врага и заложником российской агентуры, которая ведет на территории Украины гибридную войну в информационном пространстве и распространяет среди украинцев кремлевские фейки с целью дестабилизации ситуации в стране. Под угрозой потери собственной жизни и жизни близких Антон находит в себе силы начать подрывную игру изнутри, чтобы уничтожить то, что создал своими собственными руками. Сумеет ли он один противостоять целой системе?

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«На самом деле гибридная война велась на территории Украины все годы независимости. Сейчас же фейки, пропаганда, манипуляционная информация – все, с чем работают ботофермы, приобрели гораздо большие масштабы. Сейчас главная цель россиян – втянуть украинцев в эту войну, посеять раздор между нами. Наша же основная задача – не приобрести эту бот-атаку.

Поэтому мы создали интересную художественную историю о мире ботоферм, чтобы помочь украинцам понять, как и для чего искажается информация, как бессознательно можно стать заложником мошенничества в соцсетях и кибератаки врага”, – рассказала автор идеи сериала Валентина Руденко.

Главные роли в сериале исполнили Максим Самчик, Михаил Крышталь, Римма Зюбина, Виктор Жданов, Дарья Легейда, Олег Иваница, Константин Корецкий, Тамара Антропова. Также эпизодическую роль певицы в одной из серий «Ботофермы» сыграла украинская артистка Анастасия Приходько.

Саундтреком к сериалу стал хит группы ТНМК «Гранулы». Музыканты написали эту песню задолго до полномасштабного вторжения, но сейчас слова песни приобрели особый смысл и перекликаются с сюжетом 4-серийки.

Производством сериала занималась «ОСНОВА ФИЛЬМ ПРОДАКШН» при поддержке Агентства США по международному развитию USAID.

Режиссер-постановщик: Тарас Дронь

Продюсеры: Татьяна Куц, Виктория Горенштейн

Автор идеи: Валентина Руденко

Авторы сценария: Валентина Руденко, Татьяна Куц, Илья Пилюк

В эфире покажут сразу все 4 серии. Не пропустите премьеру сериала «Ботоферма» 5 октября в 18:00 на ICTV2.