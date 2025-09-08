Канал ICTV2 оголосив дату прем’єри 5-го сезону детективу «Коп з минулого»: коли дивитися нові епізоди?

Нові розслідування і пригоди поліцейського Доліна тривають: з 22 вересня ICTV2 покаже прем’єру 5-го сезону популярного детективу «Коп з минулого». Як обіцяють творці, у прем’єрних епізодах Долін проживе найкращий сезон свого життя! Та попри все нові серії будуть сповнені інтригуючих поворотів. Цього разу невідомий ворог полюватиме на самого Доліна, який опиниться в центрі небезпечної гри, загроз від злочинців та зухвалих замахів… Як з цим впорається поліцейський? У головних ролях – Дмитро Суржиков, Павло Текучев, Даша Трегубова, Ольга Гришина та ін.

У нових епізодах таємний ворог атакуватиме Доліна: на головного персонажа посиплються анонімні скарги, справи у відділку саботуватимуться, друзі і близькі копа також відчують тиск і навіть замахи на своє життя.

Долін намагатиметься розкрити, хто саме організував серію атак проти нього. Ворог діятиме вміло і зухвало, Долін підозрюватиме колег і родичів. Паралельно головний персонаж намагатиметься віднайти щастя: хоч і сумуватиме за колишньою коханою, та поруч з ним з’явиться інша симпатична жінка. В новому сезоні Доліну доведеться знайти відповіді на складні питання. Чи всім можна вірити? Хто хоче його знищити? І невже зрадник – людина з його близького кола?

«У новому сезоні буде багато змін і несподіваних сюжетних поворотів, а на мого персонажа майже вперше полюватиме невідомий ворог, який доволі непогано знає життя Доліна і його близьких. Долін опиниться в складній ситуації, підозрюватиме своїх близьких і друзів. Взагалі, сезон цікавий, багатошаровий, буде безліч різних подій, зокрема багато чого відбудеться в особистому житті копа», – розповідає виконавець головної ролі актор Дмитро Суржиков.

Допомагатиме Доліну розкривати справи його напарник Андрій Сироїд (Павло Текучев), що вже став йому зятем. Але в новому сезоні між ними все буде непросто, і Долін підозрюватиме у зраді свого родича-напарника. Чи виправдається підозра?

Цього сезону несподівані події відбудуться в особистому житті майже всієї родини персонажів. Колишня кохана, психологиня Тетяна Малиновська (Даша Трегубова) спробує побудувати нове життя з новим коханим. Донька копа Юля (Тетяна Злова) та його колишня дружина Ксенія (Ольга Гришина) потраплять у вир неочікуваних подій. Усі так або інакше будуть на орбіті головного персонажа Доліна.

Нагадаємо, що з 18 серпня телеканал ICTV2 транслює повторний показ усіх сезонів популярного детективу “Коп з минулого”: у глядачів є можливість пригадати події з життя родини персонажів.

Іронічний детектив ICTV2 «Коп з минулого» – це українська версія відомого німецького хіта The Last Cop (Der letzte Bulle), що розповідає про поліцейського, який після двох десятків років коми отямився і повернувся на роботу в поліцію. Адаптації цього формату зняли у Франції, Японії, Чехії, Естонії та ін. країнах.

Український детектив «Коп з минулого» з Дмитром Суржиковим став одним з найрейтинговіших і найулюбленіших проєктів телебачення, довівши, що якісний контент здатний конкурувати з міжнародними хітами.

В ролях: Дмитро Суржиков, Павло Текучев, Даша Трегубова, Ольга Гришина, Олексій Зубков, Тетяна Злова, Олександра Епштейн, Михайло Кришталь, Сергій Дерев’янко, Дарія Творонович та ін.

Режисери-постановники: Микола Каптан, Олександр Сальніков

Оператор-постановник: Костянтин Чумаков

Продюсери: Віктор і Артем Приходьки

Продюсери ICTV2: Ольга Хавжу, Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз.

Не пропустіть прем’єру: дивіться нові епізоди 5-го сезону детективу «Коп з минулого» на каналі ICTV2 з 22 вересня о 20:00. Новий сезон обіцяє стати найзахопливішим!