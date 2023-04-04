Український серіал “Козаки. Абсолютно брехлива історія” виходить на Netflix

Подивитися серіал про відважних українців глядачі з усього світу можуть із 12 квітня.

Пригодницька комедія вийшла на українському телебаченні 2020 року на ICTV і одразу стала сенсацією. Премʼєра отримала високу оцінку глядачів, згодом увійшла у шорт-лист Promax Global та національної кінопремії “Золота дзиґа”, а ще – стала першим українським серіалом, який показали на великих екранах у кінотеатрі. Тепер серіал зʼявився у бібліотеці найбільшої міжнародної платформи Netflix.

«Козаки. Абсолютно брехлива історія» – комедійний екшн-серіал про епоху козацтва та пригоди простого хлопця Івана на Запорізькій Січі. Стрічку зняла студія IQ Production за підтримки Міністерства культури України. Вона має 12 епізодів. Режисер – Олександр Березань. Оператор-постановник Сергій Ревуцький. Автори ідеї та сценаристи – Оксана Іванюк, Олег Зборовський.

При створенні серіалу зверталися до культурного минулого, приправляли сюжет і містикою, і сучасними жартами. Так вийшов захопливий екшн про козацькі битви, афери, магію і кохання. А головне – серіал показує новий погляд на українців без нав’язливої шароварщини, образу козака з оселедцем і надмірного пафосу.

“Насправді, ми вклали у цей серіал аж 5 років праці та любові, за що вдячні всій команді та глядачу, який повірив, що наші козаки крутіші за Марвел! Ми часто дивимося на супергероїв, створених в інших країнах з іншими культурами. Але в нашій історії були свої герої – козаки: і круті, і реальні. Тому ми і вирішили розвивати своє», – розказує виконавча директорка ICTV та ICTV2 Анастасія Штейнгауз.

https://www.youtube.com/watch?v=m65NUfOmWVo

Сюжет

XVI століття. Молодий селянський хлопець Іван викрадає коштовності у московського царя, щоб викупити матір з турецького полону. Серед награбованого опиняється магічна сережка, яка робила владику непереможним. Розгніваний цар відправляє на пошуки зухвальця свого найкращого воїна — нещадного Федора. Ховаючись від переслідувача, Іван втрачає скарб, а цінний артефакт потрапляє на Запорізьку Січ. Тепер хлопця і його товаришів чекає довга подорож, щоб повернути реліквію, врятувати матір і не попастися в лапи ворога.

Акторський склад

Головну роль спритника Івана зіграв актор театру імені Лесі Українки Юрій Дяк. Його товариша, козака Назара, грає Андрій Ісаєнко, відомий ролями у стрічках «Кіборги» та «Захар Беркут». Головну жіночу роль, дівчину Марʼяну, втілила Міла Сивацька. А народний артист Остап Ступка виконав роль Кошового Отамана. Також ролі виконували Георгій Делієв, Лариса Руснак, Михайло Кукуюк, Михайло Гаврилов, Дмитро Вівчарюк, Олександр Мельник, Ігор Портянко.