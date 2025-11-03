Шпигун, колаборанти і пророчі малюнки: чому детектив «Митець» стане вашим must-watch

Уже сьогодні, 3 листопада о 20:00 на телеканалі ICTV2 відбудеться довгоочікувана прем’єра: 12-серійний шпигунський детектив «Митець». Створений режисерами сучасного українського кіно — Олексієм Тараненком («Я працюю на цвинтарі», «Каховський об’єкт)» та Денисом Тарасовим («БожеВільні») серіал тримає у напрузі до останнього кадру. Детектив, який вже встиг отримати високі оцінки на Одеському міжнародному кінофестивалі, обіцяє стати справжнім must-watch цієї осені.

Заплутаний сюжет: пророчі малюнки та втрачена пам’ять

Сюжет серіалу розгортається навколо загадкової справи майора СБУ Дмитра Скорука (головну роль втілив провідний актор театру ім. Франка Дмитро Рибалевський).

Скорука, якого вважали загиблим від початку повномасштабного вторгнення, несподівано знаходить СБУ у машині колаборантів. Майже три роки полону стерли йому пам’ять, а в його крові знаходять коктейль із невідомих хімічних речовин.

Ситуація загострюється, коли з’ясовується, що колишній майор простим олівцем у деталях малює злочини, які ще не сталися. Тепер слідству та самому Скоруку доведеться розплутати головну інтригу: Хто він насправді? І що робити, якщо ворог у твоїй голові?

“Серіал не просто тримає в напрузі, а й порушує важливі та актуальні теми нашого часу. Майор Скорук, після 2,5-річного полону та з промитими російськими окупантами мізками, не може довіряти нікому — навіть собі. Проте він продовжує шукати відповіді на всі запитання. Він сумнівається, але не боїться своїх вад і травм, того, що втрачає й отримує на цьому шляху, та попри все йде далі” — говорить Олексій Тараненко

У головних ролях також зірки українського театру та кіно: Дмитро Рибалевський, Наталія Бабенко, Зоряна Марченко, Юрій Вихованець, Остап Ступка, Юлія Амелькіна, Кіра Мещерська, Костянтин Корецький, Роман Жиров.

Не пропустіть: прем’єра детективу Митець стартує на телеканалі ICTV2 з 3 листопада о 20:00.