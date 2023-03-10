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ICTV / Серіали ICTV / Довженко розповів про кумівство з Мішиною / 10.03.2023 17:32
10.03.2023 17:32
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Довженко розповів про кумівство з Мішиною

Довженко розповів про кумівство з Мішиною

На ICTV2 виходить третій сезон детективного серіалу «Дільничний з ДВРЗ» про роботу дільничних на віддаленому столичному районі. До патрулювання повернуться герої у виконанні В’ячеслава Довженка та Віталія Іванченка, а до них приєднаються нові актори. 

У нових епізодах роль гратиме Ксенія Мішина – українська акторка, блогерка, телеведуча, відома за участю у шоу «Холостячка». Як зізнався В’ячеслав, з Ксенією вони знімаються не вперше разом у проєктах. Та відомих акторів поєднують не тільки робочі стосунки. Виявляється, В’ячеслав і Ксенія в житті куми і разом хрестили дитину спільного друга. 

«У третьому сезоні до нашого прекрасного акторського складу приєднається Ксенія. Ми з нею добрі знайомі і ще й куми – разом хрестили дитину нашого спільного агента Івана», – розповів В‘ячеслав. 

Холостячка Ксенія Мішина у детективі з‘явиться у ролі  Марини – нової жительки району ДВРЗ. Сама акторка не розкриває подробиць своєї ролі, лиш натякає на неоднозначність своєї героїні. А ще інтригує можливими стосунками Марини з головним серцеїдом району – дільничним Сергієм Бондарем. 

Також у серіалі ролі виконують відома акторка і блогерка Анастасія Цимбалару, зірка фільму «Віддана» Алеся Романова, ексучасник «Дизель Шоу» Олег Іваниця. 

Прем’єра третього сезону «Дільничного з ДВРЗ» відбудеться в ефірі телеканалу ICTV2 14 березня о 21:30.

 

Джерело: Вікна

Теги: Дільничний з ДВРЗ, Дільничний з ДВРЗ 3, Скоро премьера
10.03.2023 17:32

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