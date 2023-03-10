Довженко розповів про кумівство з Мішиною

На ICTV2 виходить третій сезон детективного серіалу «Дільничний з ДВРЗ» про роботу дільничних на віддаленому столичному районі. До патрулювання повернуться герої у виконанні В’ячеслава Довженка та Віталія Іванченка, а до них приєднаються нові актори.

У нових епізодах роль гратиме Ксенія Мішина – українська акторка, блогерка, телеведуча, відома за участю у шоу «Холостячка». Як зізнався В’ячеслав, з Ксенією вони знімаються не вперше разом у проєктах. Та відомих акторів поєднують не тільки робочі стосунки. Виявляється, В’ячеслав і Ксенія в житті куми і разом хрестили дитину спільного друга.

«У третьому сезоні до нашого прекрасного акторського складу приєднається Ксенія. Ми з нею добрі знайомі і ще й куми – разом хрестили дитину нашого спільного агента Івана», – розповів В‘ячеслав.

Холостячка Ксенія Мішина у детективі з‘явиться у ролі Марини – нової жительки району ДВРЗ. Сама акторка не розкриває подробиць своєї ролі, лиш натякає на неоднозначність своєї героїні. А ще інтригує можливими стосунками Марини з головним серцеїдом району – дільничним Сергієм Бондарем.

Також у серіалі ролі виконують відома акторка і блогерка Анастасія Цимбалару, зірка фільму «Віддана» Алеся Романова, ексучасник «Дизель Шоу» Олег Іваниця.

Прем’єра третього сезону «Дільничного з ДВРЗ» відбудеться в ефірі телеканалу ICTV2 14 березня о 21:30.

Джерело: Вікна