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ICTV / Серіали ICTV / Небезпечні пригоди, смертельні ризики і справжня чоловіча дружба: Телеканал ICTV2 покаже бойовик «В полоні у перевертня» / 30.04.2024 12:33
30.04.2024 12:33
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Небезпечні пригоди, смертельні ризики і справжня чоловіча дружба: Телеканал ICTV2 покаже бойовик «В полоні у перевертня»

Небезпечні пригоди, смертельні ризики і справжня чоловіча дружба: Телеканал ICTV2 покаже бойовик «В полоні у перевертня»

2 травня телеканал ICTV2 покаже 4-серійний пригодницький бойовик про справжню чоловічу дружбу. Серіал, що вкотре доводить – разом зі своїми можна подолати будь-які випробування і біди. Історія починається як небезпечна пригода, але дуже швидко перетворюється на смертельну гру, ціна в якій – життя.

В головних ролях стрічки глядачі побачать акторів, а нині і захисників України, Олександра Форманчука і Дениса Гранчака.

Сюжет розкаже історію про трьох друзів, що вирушають в небезпечну подорож: їм потрібно перенести секретний вантаж крізь румунський кордон. На них чекає шлях, сповнений ризикових пригод, адже карпатські ліси приховують багато темних перешкод. 

На невідомий вантаж розгорнеться справжнє полювання – у героїв з’являться серйозні суперники, контрабандисти і зловмисники. Але друзі мають виконати це завдання, адже родина одного з них – в заручниках у злочинців. Чи впораються вони? Чи пройдуть випробування?

«Пригодницькі бойовики і екшни й зараз на часі, адже демонструють справжні чоловічі цінності – дружбу, довіру, коло своїх, де завжди буде підтримка і розуміння. Тож ми знову повертаємо в ефір історію, з якою глядач відчує себе серед своїх. Тут він потрапить в українські карпатські хащі, де буде повно пригод, погонь, контрабандистів і інших злочинців, і випробувань, пройшовши які, ти точно знатимеш – зі своїми ти найсильніший», – розповіла маркетинг-директорка ICTV та ICTV2 Поліна Толмачова.

На перший план виходить тема чоловічої дружби і справжніх людських цінностей: персонажам доведеться допомагати одне одному, страхувати і захищати, щоб вижити. Проте дехто з них намагатиметься вести подвійну гру…

Головні ролі виконали: Денис Гранчак, Олександр Форманчук, Петро Крилов, Аліна Коваленко, Марія Аглоткова, Дар’я Єгоркіна, Олег Масленніков, Михайло Кукуюк, Роман Мацюта, Костянтин Корецький, Роман Ясіновський 

 

Сценаристи: Євген Григоренко, Леся Волошин 

Режисер Віталій Ващенко

Продюсери: Анастасія Штейнгауз, Iрина Храновська, Марина Квасова, Алла Липовецька, Олена Сахацька, Олександр Богуцький.

Дивіться бойовик «В полоні у перевертня» 2 травня о 18:10 на каналі ICTV2.

Теги: В полоні у перевертня
30.04.2024 12:33

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