Ботоферма – 2 серия

Смотрите онлайн сериал Ботоферма 1 сезон 2 серия от 05.10.2023 на ICTV! Постепенно «обезьянка» Антон растет и проходит трансформацию в супер-бота. Начальник замечает в нем потенциал и интерес к деньгам, поэтому делает его куратором и повышает зарплату. Новые возможности так затуманивают разум Антону, что он не замечает, как становится частью системы и инструментом манипуляций спецслужб врага. Герой остросюжетного сериала Ботоферма 1 сезон 2 серия уже сам формирует содержание комментариев и запускает их в массы. Он хладнокровно и бездумно выполняет все задачи ради материальной выгоды. Как далеко сможет зайти Антон? Чем он решится пренебречь ради больших денег? Не пропустите лучший сериал ICTV – смотрите онлайн Ботоферма 1 сезон 2 серия.

Сериал Ботоферма 1 серия

Сериал Ботоферма