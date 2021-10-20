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Video: Участковый с ДВРЗ — 2 сезон — 21 серия

Смотрите онлайн сериал Участковый с ДВРЗ 2 сезон 21 серия на сайте СЕРИАЛЫ ICTV! Кажется, диета Дзюбы скоро окажется под угрозой. Петюня уже смотреть не может на тот шницель с капусты, особенно, когда рядом Бондарь обедает аппетитным бургером. Нет настроения в Дзюбы и на работу. Между тем, его напарник берется за новое и, на первый взгляд, не слишком серьезное дело об отравлении собак на ДВРЗ. На чей след получится выйти Бондарю в процессе расследования? Смотрите прямо сейчас сериал Участковый с ДВРЗ 2 сезон 21 серия. Смотрите также: Участковый с ДВРЗ 2 сезон 20 серия

Участковый с ДВРЗ — 2 сезон — 21 серия
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Смотрите онлайн сериал Участковый с ДВРЗ 2 сезон 21 серия на сайте СЕРИАЛЫ ICTV! Кажется, диета Дзюбы скоро окажется под угрозой. Петюня уже смотреть не может на тот шницель с капусты, особенно, когда рядом Бондарь обедает аппетитным бургером. Нет настроения в Дзюбы и на работу. Между тем, его напарник берется за новое и, на первый взгляд, не слишком серьезное дело об отравлении собак на ДВРЗ. На чей след получится выйти Бондарю в процессе расследования? Смотрите прямо сейчас сериал Участковый с ДВРЗ 2 сезон 21 серия.

Смотрите также: Участковый с ДВРЗ 2 сезон 20 серия

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ICTV / Серіали ICTV / Участковый с ДВРЗ — 2 сезон — 21 серия / 20.10.2021 21:30
20.10.2021 21:30

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