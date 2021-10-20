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Video: Дільничний з ДВРЗ – 2 сезон – 21 серія

Дивіться онлайн серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 21 серія на сайті СЕРІАЛИ ICTV! Здається, дієта Дзюби скоро опиниться під загрозою. Пєтюня вже дивитися не може на той шніцель із капусти, а особливо, коли поруч Бондар обідає апетитним бургером. Немає настрою у Дзюби й на роботу. Тим часом, його напарник береться за нову та, на перший погляд, не надто серйозну справу про отруєння собак на ДВРЗ. Та на чий слід вийде Бондар в процесі розслідування? Дивіться просто зараз серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 21 серія. Дивіться також: Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 20 серія

Дільничний з ДВРЗ – 2 сезон – 21 серія
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Дивіться онлайн серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 21 серія на сайті СЕРІАЛИ ICTV! Здається, дієта Дзюби скоро опиниться під загрозою. Пєтюня вже дивитися не може на той шніцель із капусти, а особливо, коли поруч Бондар обідає апетитним бургером. Немає настрою у Дзюби й на роботу. Тим часом, його напарник береться за нову та, на перший погляд, не надто серйозну справу про отруєння собак на ДВРЗ. Та на чий слід вийде Бондар в процесі розслідування? Дивіться просто зараз серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 21 серія.

Дивіться також: Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 20 серія

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ICTV / Серіали ICTV / Дільничний з ДВРЗ – 2 сезон – 21 серія / 20.10.2021 21:30
20.10.2021 21:30

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