Дивіться онлайн серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 21 серія на сайті СЕРІАЛИ ICTV! Здається, дієта Дзюби скоро опиниться під загрозою. Пєтюня вже дивитися не може на той шніцель із капусти, а особливо, коли поруч Бондар обідає апетитним бургером. Немає настрою у Дзюби й на роботу. Тим часом, його напарник береться за нову та, на перший погляд, не надто серйозну справу про отруєння собак на ДВРЗ. Та на чий слід вийде Бондар в процесі розслідування? Дивіться просто зараз серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 21 серія.

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