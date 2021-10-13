Дивіться онлайн серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 19 серія на сайті СЕРІАЛИ ICTV! Здається Софія поступово залишається в минулому, адже наш дільничний Бондар все частіше шукає привід побачити Сашу. Невже в серці Сергія зародилось нове почуття кохання?

Тим часом, невідомий грабує мешканців ДВРЗ, прикриваючись прізвищем та званням Сергія Бондаря. Хто ж це? Дивіться просто зараз серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 19 серія.

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