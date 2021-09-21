Смотрите онлайн сериал Участковый с ДВРЗ 2 сезон 6 серия на сайте СЕРИАЛЫ ICTV! Руководство не удовлетворено работой Бондаря и Дзюбы, поскольку по сравнению с прошлым годом они показали значительно худшие показатели. Чтобы не получить выговор и штраф, наши участковые начинают на районе настоящую охоту за преступниками! Кто покажет лучший результат? Смотрите прямо сейчас сериал Участковый с ДВРЗ 2 сезон 6 серия.

Смотрите также: Участковый с ДВРЗ 2 сезон 5 серия