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Філін 1 серия 2 сезон – смотреть онлайн сериал Філін

Встречайте возвращение любимых следователей и харизматичного искусственного интеллекта Філін! Смотрите онлайн детективный сериал Філін 2 сезон 1 серия от 21.04.2025 на сайте ICTV.

После ареста Тараса и пожара в управлении спецотдел Филин переехал в новый офис. К счастью, все обвинения против Тараса были безосновательными, а Смешко прикрыл незаконный доступ к секретной информации, поэтому детективы могут снова вернуться к расследованиям с помощью инновационной программы. Теперь вместо Андрея Кучерявого в отделе будет работать профайлер и психолог Вениамин Зайченко, ставший настоящей легендой среди оперов. Сможет ли Веня поразить новых коллег во время расследования нового убийства? Какие секреты жизни депутата с безупречной репутацией раскроет Филин? И продолжат ли Кира Корн и Маргарита Львовна частное расследование? Не пропустите новые приключения любимых детективов! Смотрите онлайн детектив Філін 2 сезон 1 серия от 21.04.2025.

Сериал Філін

 

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