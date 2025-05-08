Філін 9 серия 2 сезон – смотреть онлайн сериал Філін

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В лабораторию Зои Модестовны привезли женскую мумию, найденную в стене съемной квартиры. Кречет сразу поручил отделу Филин заняться этим делом, из-за чего получил шквал критики. Неужели он действительно навязал это расследование следователям, чтобы самому заняться Кукольником? Смотрите детективный сериал Філін 2025.

Искусственный интеллект Филин проанализировал данные о студентках, пропавших 10 лет назад, и определил потенциальную личность погибшей. В 2014 году бесследно исчезла Майя Драч, обучавшаяся в том же колледже дизайна, где работает преподаватель Однорук. Именно этот мужчина арендовал квартиру десять лет назад и съехал с нее месяц спустя. Неужели он убил девушку? Действительно ли мумия – это тело Майи? И согласится ли Тарас на лечение, если Маргарита Львовна ему поможет? Смотрите онлайн детектив Філін 2 сезон 9 серия от 08.05.2025.

Сериал Філін 2 сезон 8 серия

Сериал Філін