Філін 8 серия 2 сезон – смотреть онлайн сериал Філін

Новое похищение девочки, сумасшедшая фанатка и поиск крысы среди своих – смотрите онлайн детективный сериал Філін 2 сезон 8 серия от 07.05.2025 на сайте ICTV.

За помощью в отдел Филин обратились родители похищенной девочки Лизы Когут, которую кто-то выманил и похитил на детской площадке так же, как это в прошлом сделал Кукольник. Испуганная мать Лизы уверена, что именно серийник похитил девочку, хотя детективы уже арестовали педофила Владимира Удода. В его квартире они обнаружили доказательства, указывающие на похищение и убийства, однако адвокат преступника заявил, что именно следователи подбросили все до обыска. Сериал Філін 2025 покажет, как криминалисты ищут Лизу, ведь от расследования зависит не только судьба всего отдела, а самое главное – жизнь ребенка. Неужели они на самом деле ошиблись, поэтому Кукольник все еще похищает детей? Или Лизу похитил конкурент ее отца Павла, который отправлял бизнесмену угрозы? Смотрите онлайн сериал Філін 2 сезон 8 серия от 07.05.2025.

Сериал Філін 2 сезон 7 серия

Сериал Філін