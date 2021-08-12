Главные премьеры осени: «Участковый с ДВРЗ», «Брюс», «Юрчишины», «Пес» | Следуй за звездой ICTV

В поисках осенних премьер оставайся со своими!

Уже этой осенью зрителей телеканала ICTV ждет новый сезон иронического «Участкового с ДВРЗ», крутой «Брюс», забавные «Юрчишины» и, конечно же, легендарный «Пес».

Следуй за звездой ICTV и не пропусти главные премьеры осени!