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Video: Головні прем’єри осені: «Дільничний з ДВРЗ», «Брюс», «Юрчишини», «Пес» | Слідуй за зіркою ICTV

У пошуках осінніх прем'єр залишайся зі своїми! Вже цієї осені на глядачів телеканалу ICTV чекає новий сезон іронічного "Дільничного з ДВРЗ", крутий "Брюс", найкумедніші "Юрчишини" та, звісно ж, легендарний "Пес". Слідуй за зіркою ICTV і не пропусти головні прем'єри осені!

Головні прем’єри осені: «Дільничний з ДВРЗ», «Брюс», «Юрчишини», «Пес» | Слідуй за зіркою ICTV
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У пошуках осінніх прем’єр залишайся зі своїми!

Вже цієї осені на глядачів телеканалу ICTV чекає новий сезон іронічного “Дільничного з ДВРЗ”, крутий “Брюс”, найкумедніші “Юрчишини” та, звісно ж, легендарний “Пес”.

Слідуй за зіркою ICTV і не пропусти головні прем’єри осені!

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ICTV / Серіали ICTV / Головні прем’єри осені: «Дільничний з ДВРЗ», «Брюс», «Юрчишини», «Пес» | Слідуй за зіркою ICTV / 12.08.2021 13:17
12.08.2021 13:17

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