Головні прем’єри осені: «Дільничний з ДВРЗ», «Брюс», «Юрчишини», «Пес» | Слідуй за зіркою ICTV

У пошуках осінніх прем’єр залишайся зі своїми!

Вже цієї осені на глядачів телеканалу ICTV чекає новий сезон іронічного “Дільничного з ДВРЗ”, крутий “Брюс”, найкумедніші “Юрчишини” та, звісно ж, легендарний “Пес”.

Слідуй за зіркою ICTV і не пропусти головні прем’єри осені!