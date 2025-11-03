Митець 2025 1 серия от 03.11.2025 – смотреть онлайн

Включайте премьеру детектива Митець 2025 и вы узнаете историю легендарного майора Дмитрия Сорука – лучшего следователя, который исчез в начале войны во время операции. Его считали погибшим, пока однажды мужчину не находят живым в багажнике автомобиля коллаборациониста. Измождённый, с провалами памяти и следами неизвестных психотропных веществ в крови, он возвращается в мир, который уже его похоронил. Смотрите онлайн сериал Митець 1 серия от 03.11.2025, чтобы познакомиться с героем детектива.

Психолог Николай Заремба предполагает, что над Соруком могли проводить эксперименты. После исчезновения Дмитрий не помнит ничего, кроме того, как отправил жену с дочерью за границу и сам пошёл защищать страну. Теперь ему предстоит расследовать собственную жизнь. Но кое-что не даёт ему покоя – в его видениях появляются будущие трагедии. Сможет ли он помочь следствию найти убийцу известного журналиста благодаря своим рисункам-пророчествам? Сериал Митець 2025 1 серия даст ответ – смотрите онлайн на ICTV2.

Серіал Митець 2025