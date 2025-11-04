Митець 2025 3 серия от 04.11.2025 – смотреть онлайн

Смотрите онлайн сериал ICTV Митець 3 серия от 04.11.2025! Майор Дмитрий Скорук продолжает сотрудничать со следователями, используя свои видения для поиска преступников. Но несмотря на помощь в расследовании, доверие коллеги – оперативника Андрея Кравченко – всё ещё под вопросом: ведь тот до сих пор пытается понять, кем стал Скорук после возвращения.

В новом деле герой рисует портрет жертвы – судьи, которого убили ещё год назад. На рисунке появляются символы, заставляющие следователей пересмотреть прежний приговор, – змея, весы правосудия и зачёркнутое слово «правосудие». Не намёк ли это на ошибку в расследовании? Покажет 3 серия Митець 3 серия.

Вместе с другом главный герой отправляется к месту, где его когда-то нашли. И вдруг вспоминает важную деталь. Что именно вспомнил майор и поможет ли это приблизиться к истине о его плене? Узнайте в новой серии – смотрите криминальный сериал Митець 2025 3 серия онлайн на ICTV2.

