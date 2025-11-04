Митець 2025 4 серия от 04.11.2025 – смотреть онлайн

Смотрите онлайн сериал ICTV Митець 4 серия от 04.11.2025! Следственная группа снова оказывается в центре запутанного дела – серии преступлений, совершённых мстителем, решившим взять правосудие в собственные руки. Первой жертвой становится виновница смертельного ДТП, в котором погибла семья. Несмотря на приговор, её досрочно освободили за хорошее поведение. Но кто-то решил, что правосудие не свершилось – Марию находят мёртвой, сбитой собственной машиной прямо у дома.

Новый рисунок Скорука приводит следователей к выводу: цель убийцы – не одна и не две жертвы, а тысячи, ведь преступник планирует устроить теракт. Смогут ли они выявить безумного мстителя до страшной трагедии? Покажет сериал Митець 2025 4 серия – смотрите криминальный сериал онлайн на ICTV2.

Сериал Митець 3 серия

Серіал Митець