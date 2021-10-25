В 21 серии 6 сезона нашли мертвым известного бизнесмена и его охранника. На телах были следы от укусов зверя, но в ходе следствия выяснилось, что это были человеческие зубы. Неужели на погибших напал оборотень? Смотрите сериал Пес 6 сезон 21 серия прямо сейчас на нашем сайте!

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