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Video: Пес 6 сезон. 30 серия

В 30 серии 6 сезона полиция расследует убийство на встрече одноклассников. Кто-то из компании убил одноклассника Виктора в туалете ресторана. Под подозрение попал один из выпускников - Дэн. Дело в том, что он еще со школы влюблен в Марию - одноклассницу и жену погибшего. А в тот роковой вечер он приставал к женщине, а позже исчез...Неужели далекая школьная любовь может толкать на такие страшные преступления? Смотрите сериал Пес 6 сезон 30 серия прямо сейчас на нашем сайте! Смотрите также: Пес 6 сезон 29 серия

Пес 6 сезон. 30 серия
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В 30 серии 6 сезона полиция расследует убийство на встрече одноклассников. Кто-то из компании убил одноклассника Виктора в туалете ресторана. Под подозрение попал один из выпускников — Дэн. Дело в том, что он еще со школы влюблен в Марию — одноклассницу и жену погибшего. А в тот роковой вечер он приставал к женщине, а позже исчез…Неужели далекая школьная любовь может толкать на такие страшные преступления? Смотрите сериал Пес 6 сезон 30 серия прямо сейчас на нашем сайте!

Смотрите также: Пес 6 сезон 29 серия

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ICTV / Серіали ICTV / Пес 6 сезон. 30 серия / 09.11.2021 21:20
09.11.2021 21:20

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