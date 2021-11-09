В 30 серии 6 сезона полиция расследует убийство на встрече одноклассников. Кто-то из компании убил одноклассника Виктора в туалете ресторана. Под подозрение попал один из выпускников — Дэн. Дело в том, что он еще со школы влюблен в Марию — одноклассницу и жену погибшего. А в тот роковой вечер он приставал к женщине, а позже исчез…Неужели далекая школьная любовь может толкать на такие страшные преступления? Смотрите сериал Пес 6 сезон 30 серия прямо сейчас на нашем сайте!

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