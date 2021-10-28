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Video: Пес 6 сезон. 24 серия

В 24 серии 6 сезона трагически завершился модельный показ. Прямо во время финального выхода была убита модель, упавшим сверху прожектором. В ходе следствия выяснилось, что винты прожектора были раскручены, а это значит, что кто-то спланировал убийство модели. Неужели это жестокая месть конкуренток? Как всегда предстоит выяснить нашим героям - Максу и Псу! Смотрите сериал Пес 6 сезон 24 серия прямо сейчас на нашем сайте! Смотрите также: Пес 6 сезон 23 серия

Пес 6 сезон. 24 серия
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В 24 серии 6 сезона трагически завершился модельный показ. Прямо во время финального выхода была убита модель, упавшим сверху прожектором. В ходе следствия выяснилось, что винты прожектора были раскручены, а это значит, что кто-то спланировал убийство модели. Неужели это жестокая месть конкуренток? Как всегда предстоит выяснить нашим героям — Максу и Псу! Смотрите сериал Пес 6 сезон 24 серия прямо сейчас на нашем сайте!

Смотрите также: Пес 6 сезон 23 серия

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ICTV / Серіали ICTV / Пес 6 сезон. 24 серия / 28.10.2021 21:30
28.10.2021 21:30

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