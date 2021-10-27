В 23 серии 6 сезона Максимов и команда будет расследовать смерть женщины, в квартире которой летало много бабочек. Это не совсем несчастный случай, поскольку в медицинской карточке погибшей указан диагноз «лепидоптерофобия» или по-простому «страх бабочек». А это уже неслучайность. Кто же так тщательно спланировал такое странное убийство женщины? Смотрите сериал Пес 6 сезон 23 серия прямо сейчас на нашем сайте!

Смотрите также: Пес 6 сезон 22 серия