Video: Сериал ЮРЧИШИНЫ — 2 сезон — Премьера на ICTV — 26 октября 22:30
ICTV готовит продолжение украинской телевизионной эпопеи о непростых отношениях семьи Юрчишины. Новый сезон комедийного сериала выйдет на канале 26 октября в 22:30. Не пропустите долгожданную премьеру!
ICTV готовит продолжение украинской телевизионной эпопеи о непростых отношениях семьи Юрчишины. Новый сезон комедийного сериала выйдет на канале 26 октября в 22:30. Не пропустите долгожданную премьеру!
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