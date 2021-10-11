Сериал ЮРЧИШИНЫ — 2 сезон — Премьера на ICTV — 26 октября 22:30

Дають — бери, а б’ють — біжи! — Прем’єра серіалу «Юрчишини» — 9 квітня о 22:30

Новий комедійний серіал «Юрчишини» — дивіться прем’єру на ICTV вже 9 квітня о 22:30

Колишній зек дізнався про існування соціальних мереж — Прем’єра серіалу «Юрчишини» — 9 квітня о 22:30

На кого можна покластися в цьому житті? — Дивіться прем’єру серіалу «Юрчишини» — 9 квітня о 22:30

Голосуй за Юрчишина! — Не пропусти прем’єру нового комедійного серіалу 9 квітня о 22:30

ICTV готовит продолжение украинской телевизионной эпопеи о непростых отношениях семьи Юрчишины. Новый сезон комедийного сериала выйдет на канале 26 октября в 22:30. Не пропустите долгожданную премьеру!