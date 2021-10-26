Юрчишины-2 – сезон, в котором перевернется все с ног на голову! | Вторник-четверг, 22:45

Найдет ли Елена наконец работу? — Юрчишины-2 – вторник-четверг, 22:45
Юрчишины-2 — Премьера нового сезона на ICTV
Безумная семейка возвращается на экраны! — ЮРЧИШИНЫ-2 — 26 октября, 22:30 на ICTV
Сериал ЮРЧИШИНЫ — 2 сезон — Премьера на ICTV — 26 октября 22:30
Юрчишины — новый сезон! | Слідуй за зіркою ICTV
Главные премьеры осени: «Участковый с ДВРЗ», «Брюс», «Юрчишины», «Пес» | Следуй за звездой ICTV
«Юрчишины»: почему стоит посмотреть премьеру на ICTV
Георгий Делиев про отношениях с детьми, образ негодяя и импровизации на площадке «Юрчишины-2»
Владимир Канивец о ссорах с отцом, секретах актера и новых взглядах своего персонажа в «Юрчишины-2»
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