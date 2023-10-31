Виклик 1 сезон – 10 серия

Школьница в сериале Виклик 1 сезон 10 серия от 31.10.2023 решила удивить папу и на его день рождения приехать в гости. Поскольку родители разведены, мама не должна знать о ее выходке. Чтобы остаться незамеченной, девочка в 10 серии сериала Виклик поймала попутку, села в машину незнакомца и помчалась на встречу к папочке. Вот только не пожалеет ли она о своем шаге? И доедет ли до отца? Не пропустите напряженный момент!

Рыбак Василий решился пойти на озеро, где в прошлом году утонуло двое его коллег, ради того, чтобы порадовать близких хорошим уловом. Однако вспыльчивый характер мужчины станет ему помехой. Что случится? Смотрите онлайн сериал Виклик 1 сезон 10 серия от 31.10.2023.

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Сериал Виклик 1 сезон 9 серия