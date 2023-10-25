Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
Виклик 1 сезон – 6 серия

Вы смотрите онлайн сериал Виклик 1 сезон 6 серия от 25.10.2023 на нашем сайте!

Сегодняшние две истории связаны с темой, которая близка каждому, – неожиданные отключения света. Беременная женщина внезапно застряла в лифте со своим соседом, который накануне поссорился с ее возлюбленным. Еще больше в 6 серии сериала Виклик ухудшает и без того неспокойную атмосферу то, что у женщины начались схватки! А ко всему еще и диспетчеры не отвечают, а связь на смартфонах, как назло, пропала. Чем закончится эта ситуация? Смотрите онлайн сериал Виклик 1 сезон 6 серия от 25.10.2023.

