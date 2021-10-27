Дивіться онлайн серіал Юрчишини 2 сезон 4 серія вже на нашому сайті! Тарас отримав просте завдання в кулінарному коледжі — приготувати торт. Ним він пригостив і своїх рідних. Проте хлопець не помітив, як використав прострочену сметану… Які тепер пригоди чекають на сімейство Юрчишиних в новій серії? Дивіться просто зараз серіал Юрчишини 2 сезон 4 серія на улюбленому сайті СЕРІАЛИ ICTV!

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