«Морська поліція. Чорноморськ»: унікальний серіал на воді від ICTV

Всесвіт героїв ICTV підкорює нові горизонти – тепер його персонажі вирушають у морську подорож. Телеканал почав зйомки іронічного екшн-детективу «Морська поліція. Чорноморськ». І вперше в своїй історії вийшов у відкрите море, щоб зняти серіал про пригоди патрульних поліцейських на воді.

У планах команди погоні на катерах, стрибки в воду, занурення на глибину з водолазами і перестрілки в стилі ескобара.

Це перші такі масштабні зйомки серіалу на воді в Україні. Сміливий, іронічний, жаркий проєкт. На глядачів чекає прекрасний морський коктейль з екшену, гумору і південного колориту.

І щоб його створити, наша команда зважилася на складні технологічні зйомки, з трюками і погонями у відкритому морі. Для українського серіального виробництва усе це в новинку, – розповідає креативна продюсерка ICTV Надія Шмельова.

У центрі сюжету – пригоди на роботі і особисте життя трьох абсолютно різних поліцейських морського патруля: совісного, але конфліктного капітана Кепа, ерудованого добряка лейтенанта Єгорки і сержанта Сержика – експресивного, веселого одесита. Героїв відповідно зіграють Дмитро Сова, Григорій Бакланов, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша», і Юрій Дяк, відомий глядачам ICTV роллю в пригодницькому серіалі «Козаки. Абсолютно брехлива історія».

Ми хочемо подарувати глядачеві атракціон вражень, легкість і радість від перегляду. Коли він включить телевізор і побачить наш серіал, йому обов’язково захочеться на море. Відчути запах акацій і морського припливу, від душі посміятися і зателефонувати своїм друзям, щоб разом провести час.

Адже наш серіал також про те, наскільки важлива дружба і якою вона має бути. У сучасному світі дружба дуже нівелюється – всі сидять в телефонах і забувають про живе спілкування. А наші герої, як три мушкетери з історії про Дартан’яна, – пліч-о-пліч ідуть на справу, завжди готові виручити і, звичайно ж, добре пожартувати один над одним, – каже режисер Дмитро Андріянов.

20-серійний україномовний екшн знімають під Одесою, в місті Чорноморськ. Туди київська знімальна команда Mamas Film Production приїхала в середині травня і більше двох тижнів провела в підготовці – облаштовувала локації до зйомок, орендувала спецтехніку і підбирала потрібний реквізит. Велика частина зйомок буде проходити у відкритому морі, за 3 кілометри від берега. Для таких експедицій готували кілька катерів і отримували спеціальні дозволи.







«Морська поліція. Чорноморськ»: унікальний серіал на воді від ICTV / 4 фотографії

«Чорноморськ – морські ворота країни, державний кордон, і вихід в акваторію відбувається строго під контролем. Тому зйомки проходять у тісній взаємодії з владою міста Чорноморська і прикордонниками. Крім цього, ми сильно залежимо від погоди. Штормове попередження може кардинально змінити наші плани. Так море стало нашим головним героєм!» – ділиться Надія Шмельова.

Перед початком роботи вся команда пройшла інструктаж поведінки на воді. Також через складність зйомок щодня на майданчику будуть присутні рятувальники.

Режисери – Дмитро Андріянов, Ігор Гома

Оператори – Євген Горенко, Фабріціо Спаньоло

Продюсерки – Алла Липовецька, Марія Квасова

Продюсерки ICTV – Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз, Надія Шмельова

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