Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ICTV / Серіали ICTV / «Морська поліція. Чорноморськ»: унікальний серіал на воді від ICTV / 03.06.2021 14:30
03.06.2021 14:30
Поділитися

«Морська поліція. Чорноморськ»: унікальний серіал на воді від ICTV


Всесвіт героїв ICTV підкорює нові горизонти – тепер його персонажі вирушають у морську подорож. Телеканал почав зйомки іронічного екшн-детективу «Морська поліція. Чорноморськ». І вперше в своїй історії вийшов у відкрите море, щоб зняти серіал про пригоди патрульних поліцейських на воді.

У планах команди погоні на катерах, стрибки в воду, занурення на глибину з водолазами і перестрілки в стилі ескобара.

Це перші такі масштабні зйомки серіалу на воді в Україні. Сміливий, іронічний, жаркий проєкт. На глядачів чекає прекрасний морський коктейль з екшену, гумору і південного колориту.

І щоб його створити, наша команда зважилася на складні технологічні зйомки, з трюками і погонями у відкритому морі. Для українського серіального виробництва усе це в новинку, – розповідає креативна продюсерка ICTV Надія Шмельова.

У центрі сюжету – пригоди на роботі і особисте життя трьох абсолютно різних поліцейських морського патруля: совісного, але конфліктного капітана Кепа, ерудованого добряка лейтенанта Єгорки і сержанта Сержика – експресивного, веселого одесита. Героїв відповідно зіграють Дмитро Сова, Григорій Бакланов, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша», і Юрій Дяк, відомий глядачам ICTV роллю в пригодницькому серіалі «Козаки. Абсолютно брехлива історія».

Ми хочемо подарувати глядачеві атракціон вражень, легкість і радість від перегляду. Коли він включить телевізор і побачить наш серіал, йому обов’язково захочеться на море. Відчути запах акацій і морського припливу, від душі посміятися і зателефонувати своїм друзям, щоб разом провести час.

Адже наш серіал також про те, наскільки важлива дружба і якою вона має бути. У сучасному світі дружба дуже нівелюється – всі сидять в телефонах і забувають про живе спілкування. А наші герої, як три мушкетери з історії про Дартан’яна, – пліч-о-пліч ідуть на справу, завжди готові виручити і, звичайно ж, добре пожартувати один над одним, – каже режисер Дмитро Андріянов.

20-серійний україномовний екшн знімають під Одесою, в місті Чорноморськ. Туди київська знімальна команда Mamas Film Production приїхала в середині травня і більше двох тижнів провела в підготовці – облаштовувала локації до зйомок, орендувала спецтехніку і підбирала потрібний реквізит. Велика частина зйомок буде проходити у відкритому морі, за 3 кілометри від берега. Для таких експедицій готували кілька катерів і отримували спеціальні дозволи.

image image image image
«Морська поліція. Чорноморськ»: унікальний серіал на воді від ICTV / 4 фотографії

«Чорноморськ – морські ворота країни, державний кордон, і вихід в акваторію відбувається строго під контролем. Тому зйомки проходять у тісній взаємодії з владою міста Чорноморська і прикордонниками. Крім цього, ми сильно залежимо від погоди. Штормове попередження може кардинально змінити наші плани. Так море стало нашим головним героєм!» – ділиться Надія Шмельова.

Перед початком роботи вся команда пройшла інструктаж поведінки на воді. Також через складність зйомок щодня на майданчику будуть присутні рятувальники.

 

Режисери – Дмитро Андріянов, Ігор Гома

Оператори – Євген Горенко, Фабріціо Спаньоло

Продюсерки – Алла Липовецька, Марія Квасова

Продюсерки ICTV – Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз, Надія Шмельова

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Теги: Морський патруль. Чорноморськ, сериалы ICTV
03.06.2021 14:30



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Актори

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить