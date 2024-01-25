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ICTV / Серіали ICTV / «Треба було психологічно допомогти собі та іншим», – акторка Ольга Гришина про те, що рятувало її в перші місяці повномасштабного вторгнення / 25.01.2024 13:46
25.01.2024 13:46
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«Треба було психологічно допомогти собі та іншим», – акторка Ольга Гришина про те, що рятувало її в перші місяці повномасштабного вторгнення

«Треба було психологічно допомогти собі та іншим», – акторка Ольга Гришина про те, що рятувало її в перші місяці повномасштабного вторгнення

Зірка серіалу «Розтин покаже» – акторка Ольга Гришина розказала про своє нове хобі. Окрім зйомок у кіно та роботи у театрі вона полюбляє створювати вʼязані іграшки. Таке захоплення виникло як спосіб емоційного розвантаження з початком повномасштабного вторгнення агресора на територію України, зізнається Ольга. Хобі підтримало її, близьких, а зараз навіть дає змогу допомагати іншим людям. 

В березні 2022 року, коли росіян відігнали від столиці і в Києві відкрили мости через Дніпро, Ольга разом зі своєю родиною переїхала у Театр ім. Лесі Українки, де служить вона та її чоловік. Щоб не розлучатися і не залежати від повітряних тривог, родина вирішила залишитися в театрі, де вони прожили кілька місяців. Тоді вперше Ольга і почала створювати іграшки для своєї доньки. 

“Донька навчалась онлайн у школі. Пам’ятаю, якось вона попросила мене зв’язати їй іграшку я трохи до того в’язала. Стала «підкидати» мені відео, і з часом я навчилась вʼязати не тільки шарфи та капелюхи, а й іграшки”, – пригадує Ольга.

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«Треба було психологічно допомогти собі та іншим», – акторка Ольга Гришина про те, що рятувало її в перші місяці повномасштабного вторгнення / 5 фотографій

Трохи пізніше роботи акторки з’явилися на благодійному ярмарку, що був організований подругою, гроші від якого пішли на допомогу постраждалим від агресії рф. 

«Це був цікавий досвід. Часу і думок багато, роботи за професією зовсім не було. Треба було психологічно допомогти собі та іншим, і це вдалося завдяки новому хобі», – каже акторка.

Нагадаємо, в лютому на телеканалі ICTV2 глядачі побачать Ольгу Гришину в прем’єрному третьому сезоні судово-медичного детективу «Розтин покаже». Акторка зіграла головну роль – талановитої і розумної судмедекспертки Яни Гончар, завдяки якій розкриваються найскладніші злочини.

 

А поки попередні сезони серіалу «Розтин покаже» можна переглянути на нашому сайті Серіали ICTV!

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Теги: Ольга Гришина, Розтин покаже 3
25.01.2024 13:46

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«Треба було психологічно допомогти собі та іншим», – акторка Ольга Гришина про те, що рятувало її в перші місяці повномасштабного вторгнення

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