ICTV покажет премьеру военной драмы «Бомба»

В День памяти и примирения, 8 мая в 14:10 в эфире ICTV состоится премьера шпионской военной драмы «Бомба».

По сюжету, жизнь простого студента физико-механического факультета Ивана Гучкова меняется мгновенно, когда его исключают из университета перед очередной сессией. Дело в том, что парень попадает в поле зрения майора ГРУ Лобанова. Он подстраивает исключение Гучкова из университета, чтобы тот мог беспрепятственно служить в армии.

Через некоторое время в советское ГРУ поступает информация, что в США идет секретная разработка атомной бомбы. Тогда разведка решает завербовать Гучкова в Неваду на объект «Х» – завод по производству урана. Ивану меняют внешность и выдают за пропавшего без вести морского пехотинца Стэнли Либера. Там он женится на невесте Либера – Шейле и постепенно забывает свою любимую Лику с СССР.

Однако со временем шпионский план дает сбой, из-за чего Шейлу и Ивана депортируют в Советский Союз. И вот тут начинаются самые сложные испытания в жизни парня. Гучкову придется пройти через все круги ада, чтобы доказать, что он не американский шпион, а также найти тех людей, которые по-настоящему ему дороги.

Смотрите премьеру сериала «Бомба» в субботу, 8 мая, в 14:10 на ICTV.

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