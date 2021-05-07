Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ICTV / Серіали ICTV / ICTV покажет премьеру военной драмы «Бомба» / 07.05.2021 13:18
07.05.2021 13:18
Поделиться

ICTV покажет премьеру военной драмы «Бомба»


В День памяти и примирения, 8 мая в 14:10 в эфире ICTV состоится премьера шпионской военной драмы «Бомба».

По сюжету, жизнь простого студента физико-механического факультета Ивана Гучкова меняется мгновенно, когда его исключают из университета перед очередной сессией. Дело в том, что парень попадает в поле зрения майора ГРУ Лобанова. Он подстраивает исключение Гучкова из университета, чтобы тот мог беспрепятственно служить в армии.

Через некоторое время в советское ГРУ поступает информация, что в США идет секретная разработка атомной бомбы. Тогда разведка решает завербовать Гучкова в Неваду на объект «Х» – завод по производству урана. Ивану меняют внешность и выдают за пропавшего без вести морского пехотинца Стэнли Либера. Там он женится на невесте Либера – Шейле и постепенно забывает свою любимую Лику с СССР.

Однако со временем шпионский план дает сбой, из-за чего Шейлу и Ивана депортируют в Советский Союз. И вот тут начинаются самые сложные испытания в жизни парня. Гучкову придется пройти через все круги ада, чтобы доказать, что он не американский шпион, а также найти тех людей, которые по-настоящему ему дороги.

 

Смотрите премьеру сериала «Бомба» в субботу, 8 мая, в 14:10 на ICTV.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Теги: 9 травня 2021, Кращі воєнні серіали, премьера, сериал Бомба
07.05.2021 13:18



Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Актеры

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить