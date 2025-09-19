Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
ICTV / Серіали ICTV / Другий після Боклана? Зірка серіалів “Дільничний з ДВРЗ” та “АТП Перевізники” В’ячеслав Довженко прокоментував свої гонорари / 19.09.2025 12:48
19.09.2025 12:48
Другий після Боклана? Зірка серіалів “Дільничний з ДВРЗ” та “АТП Перевізники” В’ячеслав Довженко прокоментував свої гонорари

Нещодавно відбулася головна подія українського кінематографа – церемонія “Золота Дзиґа”, де Кіноакадемія відзначила акторів, режисерів, операторів та інших митців за найкращі досягнення року. 

Актор і зірка серіалів ICTV2 В’ячеслав Довженко став номінантом у категорії “Найкраща чоловіча роль” за роботу у фільмі «Будинок “Слово”. Нескінченний роман». І хоч цього разу головна нагорода дісталася іншому актору, Довженко розповів в коментарі програмі “Ранок у великому місті”, що не відчуває розчарування, адже рішення завжди за професійним журі.

Фото: Українська кіноакадемія

Цікаво, що режисер Денис Тарасов називав Довженка другим найдорожчим актором України після Стаса Боклана. Втім, сам артист на питання про розмір гонорарів відповів лаконічно:

“Не скажу – це секрет. Не стільки, скільки хотілося б. Бо тоді я б знімався значно менше”, – пояснив Довженко.

Водночас він наголосив, що справжня проблема полягає не в розмірах гонорарів:

“Давайте піднімати питання не про те, скільки отримує артист, а чи отримує хоч у нас один артист роялті. Жоден актор не отримує роялті”, – зазначив актор.

Нагадаємо, нещодавно у Києві завершились зйомки 2-го сезону серіального хіта каналу ICTV2 “АТП Перевізники”. Творча команда обіцяє в нових епізодах багато несподіваних сюжетів і авантюр. Коли дивитися премʼєру другого сезону “АТП Перевізники” канал  ICTV2 повідомить згодом.

Дивіться серіали ICTV2 з Вʼячеславом Довженком на сайті Серіали ICTV.

19.09.2025 12:48

