Другий після Боклана? Зірка серіалів “Дільничний з ДВРЗ” та “АТП Перевізники” В’ячеслав Довженко прокоментував свої гонорари

Нещодавно відбулася головна подія українського кінематографа – церемонія “Золота Дзиґа”, де Кіноакадемія відзначила акторів, режисерів, операторів та інших митців за найкращі досягнення року.

Актор і зірка серіалів ICTV2 В’ячеслав Довженко став номінантом у категорії “Найкраща чоловіча роль” за роботу у фільмі «Будинок “Слово”. Нескінченний роман». І хоч цього разу головна нагорода дісталася іншому актору, Довженко розповів в коментарі програмі “Ранок у великому місті”, що не відчуває розчарування, адже рішення завжди за професійним журі.

Цікаво, що режисер Денис Тарасов називав Довженка другим найдорожчим актором України після Стаса Боклана. Втім, сам артист на питання про розмір гонорарів відповів лаконічно:

“Не скажу – це секрет. Не стільки, скільки хотілося б. Бо тоді я б знімався значно менше”, – пояснив Довженко.

Водночас він наголосив, що справжня проблема полягає не в розмірах гонорарів:

“Давайте піднімати питання не про те, скільки отримує артист, а чи отримує хоч у нас один артист роялті. Жоден актор не отримує роялті”, – зазначив актор.

Нагадаємо, нещодавно у Києві завершились зйомки 2-го сезону серіального хіта каналу ICTV2 “АТП Перевізники”. Творча команда обіцяє в нових епізодах багато несподіваних сюжетів і авантюр. Коли дивитися премʼєру другого сезону “АТП Перевізники” канал ICTV2 повідомить згодом.

