Улюблені експедитори-напарники, перша водійка за кермом фури, любов і гумор знову в дорозі: ICTV2 звершив зйомки другого сезону хітового серіалу «АТП Перевізники»

Днями у Києві завершились зйомки 2-го сезону серіального хіта каналу ICTV2 «АТП Перевізники». І знову улюблені персонажі вирушили у дорогу, а це означає нові пригоди, ризики й небезпеки. Буде багато несподівані сюжети і закрутів, інтриг і авантюр, але щоб не сталося, експедитори-напарники у виконанні акторів В’ячеслава Довженка та Володимира Гладкого, долатимуть небезпеки і допомагатимуть іншим. Цього сезону до родини персонажів доєднається водійка у виконанні Ольги Атанасової.

Про що новий сезон?

За сюжетом, фури АТП «Рапід-Транс» прямують небезпечними дорогами сучасної України, доставляючи необхідний вантаж в усі куточки країни. І в 2-му сезоні родині персонажів АТП доведеться зіштовхнутися з новими викликами – побачимо, як вони впораються з усім?

Водії-експедитори Артем Горбач (В’ячеслав Довженко) і Семен Зозуля (Володимир Гладкий) стануть більш рішучими, адже на трасах – повно небезпек і ризиків. Протиріччя між напарниками майже стерлися, і хоча чоловіки – геть різні, їм вдається добре робити спільну справу.

“Другий сезон також здивує глядачів, адже у нас з’явиться нова головна героїня – жінка-водійка фури. Всі історії – з життя: ми дізналися про спільноту, що займається самими жіночими перевезеннями, це частково було відображено у сюжеті”, – каже креативний продюсер телеканалу ICTV2 Дмитро Хрипун.

Роль водійки фури Юлії виконала акторка Ольга Атанасова. Нова колега водіїв ганятиме за кермом дорогами України. І оскільки вона працюватиме на АТП пана Сушка (Дмитро Суржиков), їй доведеться конкурувати з нашими головними персонажами. Чи буде протистояння і як воно закінчиться?

У новому сезоні на глядачів чекають не лише небезпечні пригоди, а й нові романтичні лінії.



У 2-му сезоні сценаристи написали сповнену перипетій сюжетну лінію для всіх – тож, запевняють, глядачам буде захопливо стежити за їхніми пригодами. Водночас Горбач переживатиме справжню кризу, шукатиме відповіді на серйозні питання про себе, свій шлюх, любов. Він знову закохається, і йому доведеться битися за серце коханої. Семен також порине в нові почуття, а от хто стане його новою дівчиною – побачимо.

«В цьому сезоні в мого персонажа будуть непрості випробування, буде любов, боротьба… Скажу так, попереду багато цікавого, але як надовго все це в житті персонажа – дізнаємося вже на прем’єрі», – розповідає актор В’ячеслав Довженко.



На знімальному майданчику, який охопив Київ та область, були задіяні також нові актори. До основного складу, що включає Віру Кобзар, Анну Гуляєву, Дмитра Суржикова та Ярослава Шахторіна, приєдналися інші зірки.

Прем’єра першого сезону серіалу «АТП Перевізники» навесні цього року на ICTV2 пройшла з величезним успіхом і високими рейтингами. «АТП Перевізники» увійшов у лідери ТОП-10 програм дня на телебаченні та у «Топ-10 серіалів тижня» на Netflix в Україні. Тоді серіал подивилися близько 4 млн глядачів.

Про прем’єру нового сезону «АТП Перевізники» канал ICTV2 повідомить згодом.

У ролях: В’ячеслав Довженко, Володимир Гладкий, Віра Кобзар, Анна Гуляєва, Дмитро Суржиков, Ярослав Шахторін та ін.

Режисери-постановники: Анна Гресь, Євген Хворостянко

Оператори-постановники: Вася Сікачинський, Олександр Ковалевський

Головний автор: Ярослава Сегал

Сценаристи: Оксана Андрєєва, Олександр Гриценко, Андрій Кокотюха, Євгенія Коротич, Валентин Міщенко

Продюсери ICTV2: Дмитро Хрипун, Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз

Продюсерки Mamas Film Production: Марина Квасова, Алла Липовецька.